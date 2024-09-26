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Altınordu, Dış Sahada Beraberliklerle İlerliyor

Altınordu, Dış Sahada Beraberliklerle İlerliyor
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bu sezon dış saha maçlarında başarılı olamayan Altınordu, Kepezspor ve Kırklarelispor ile oynadığı maçlarda sahadan beraberliklerle ayrıldı. Teknik direktör Olcay Şahan, yaşanan sorunları değerlendirmek için bir toplantı düzenledi.

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bu sezon oynadığı iki dış saha maçında da sahadan beraberlikle ayrıldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Altınordu, ilk 4 hafta itibariyle iç sahada ve dış sahada farklı performanslara imza atıyor. Taraftarının önünde başarılı sonuçlar alan ve İnegölspor ile Isparta 32 spor'u 2-0'lık skorlarla geçen kırmızı-lacivertliler, aynı sonuçları deplasmanda almakta zorlanıyor. Evinden uzakta oynadığı ilk maçında Kepezspor'la golsüz berabere kalan İzmir ekibi, geçtiğimiz hafta sonu konuk olduğu Kırklarelispor maçında da 2 kez öne geçmesine rağmen skoru koruyamayınca karşılaşma 2-2 sona erdi. Böylece Altınordu, bu sezon oynadığı iki dış saha maçında da sahadan beraberlikle ayrıldı. Teknik direktör Olcay Şahan da bu konuyla alakalı yardımcılarıyla bir toplantı gerçekleştirerek sorunları masaya yatırdığı öğrenildi. İzmir ekibi, bu toplantıdan çıkan sonuçlara göre antrenmanlarda eksik yönlere yoğunlaşacağı ifade edildi.

Öte yandan Altınordu, 29 Eylül Pazar günü evinde lider 24 Erzincanspor'u konuk edecek. İki takımın da şu ana kadar mağlubiyeti bulunmuyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kırklarelispor Olcay Şahan Altınordu Futbol Yaşam izmir Spor

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