Altınordu'nun galibiyetleri deplasmanda

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zor günler geçiren Altınordu, son maçlarında elde ettiği 2 galibiyetle ligde kalma umudunu artırdı. İlk 15 haftada galibiyetle tanışamayan ekip, son 4 maçında 2 galibiyet elde etti ve puanını 12'ye çıkardı.

Altınordu, bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şu ana kadar kazandığı iki galibiyeti de deplasman maçlarında elde etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zor günler geçiren ve ligde kalma mücadelesi veren Altınordu, bu sezon ilk 15 haftada galibiyetle tanışamadı. Bu süreçte 10 mağlubiyet ve 5 beraberlik alan İzmir temsilcisi, sezonun ilk galibiyetini 16. haftada deplasmanda oynadığı Bucaspor 1928 karşılaşmasında aldı. Bu sonuçla birlikte çıkışa geçen kırmızı-lacivertliler, bir sonraki hafta iç sahada Kepezspor'u konuk etti ve 2-2'lik beraberlikle galibiyeti son anda kaçırdı.

Yükselişini sürdürmek isteyen Altınordu, devrenin son maçında Bursa temsilcisi İnegölspor'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ligin ikinci yarısına daha iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen İzmir ekibi, kadrosuna yaptığı takviyelerin ardından ikinci devreye umutlu başladı. Kırmızı-lacivertliler, bu kez deplasmanda Erbaaspor'u 1-0 mağlup ederek yükselen grafiğini devam ettirdi ve sezonun ikinci galibiyetini elde etti.

Böylece Altınordu, ligde oynadığı 19 maçta aldığı 2 galibiyeti de deplasman karşılaşmalarında kazanmış oldu.

Ligde kalma adına umutlandı

Son haftalarda formunu yükselten Altınordu, son 4 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak, toplayabileceği 12 puanın 7'sini hanesine yazdırdı. Bu sonuçlarla puanını 12'ye çıkaran İzmir ekibi, ligde kalma umudunu artırdı.

Ligin son sıralarında ise durum oldukça çekişmeli hale geldi. 17. sırada Bucaspor 1928, 18. sırada Altınordu ve 19. sırada Kepezspor yer alıyor ve bu üç takımın da 12'şer puanı bulunuyor. Düşme hattının son basamağında yer alan 16. sıradaki Karaman FK ise 13 puana sahip.

Altınordu, yükselişini sürdürerek tehlikeli bölgeden bir basamak üstte bulunan ve 17 puanı bulunan Beykoz Anadolu'yu yakalamayı hedefliyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
