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Altınordu'da son vedalar: İki genç yetenek 1. Lig'e transfer oldu

Altınordu'da son vedalar: İki genç yetenek 1. Lig'e transfer oldu
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Altınordu'dan ayrılan son oyuncular kaleci Efe Kaan Yıldız ve sol kanat Furkan Emin Kaçmaz, sırasıyla Keçiörengücü ve Boluspor'a transfer oldu. Kulüp, altyapıdan yetişen iki oyuncuya teşekkür ederek 'yolunuz açık olsun' dedi.

2'nci Lig'e katılmama kararı nedeniyle küme düşürülen Altınordu'da kulübe veda eden son 2 oyuncu kaleci Efe Kaan Yıldız (22) ve sol kanat Furkan Emin Kaçmaz (20) oldu. Altyapıda yetişen iki genç futbolcu da 1'inci Lig ekiplerine transfer oldu. Kaleci Efe Kaan, Ankara Keçiörengücü ile anlaşırken, Furkan Emin ise Boluspor'un yolunu tuttu. Kulüpten yapılan açıklamada, "11 yaşında geldiği kulübümüzde 11 yıl boyunca forma giyen Efe Kaan Yıldız ve 9 yaşında geldiği kulübümüzde 11 yıl boyunca forma giyen Furkan Emin Kaçmaz'a verdikleri emekler için teşekkür ederiz. Her zaman sizinle gurur duyacağız. Yolunuz açık olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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