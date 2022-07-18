Altınordu'da yeni yapılanma

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sezon öncesinde yeni bir yapılanma gerçekleştirildi. Başkan Seyit Mehmet Özkan tarafından yapılan duyuruya göre Altınordu'da "Genç Gurbetçi Oyuncu" transfer edilmesi stratejisi kapsamında Altınordu Avrupa İşleri Direktörlüğü kuruldu ve bu kurumun başına Murat Korkmaz getirildi. Avrupa futbolundan beslenmenin yolunun ancak onların içine girmekle olabileceğini ve bu amaçla "Altınordu Tekrar Avrupa Yollarında - ATAY" projesini başlattıklarını belirten başkan Özkan, şunları ifade etti:

"Avrupa'da futbolun içinde yer alan tüm dinamiklerle ilişki içinde olma hedefimizi yeniden devreye alıyoruz. Bu projenin başına Almanya doğumlu Murat Korkmaz'ı getirdik. Murat Korkmaz'ın 5 yıllık 'SMÖ Çıraklık' dönemi bitti. Kalfalık dönemine çok hassas bir görevle başlıyor. Artık tüm mesaisini Altınordu'nun Avrupa'da her türlü kulvarda gelişimi için harcayacak. Murat Korkmaz ile Avrupa'da çalınmadık kapı bırakmayacağız. Bazıları akademik-sportif temaslar için, bazıları müşteri velinimetimiz temasları için olacak. Yeni görevinde kendisine en çok desteği verecek olan iletişim direktörümüz Can Erbesler ile iyi bir ikili olacaklarını düşünüyor ve başarılar diliyorum."

Öte yandan ALFA'da Namet Ateş'ten boşalan teknik direktörlük görevine de bir dönem Altınordu'da forma giyen Koray Cinel getirildi.

Demirören Haber Ajansı / Spor