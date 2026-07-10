Altınordu'da meraklı bekleyiş

ALTINORDU'da geçen hafta takımın 2'nci Lig'e katılmamasına karar vererek eski başkanlardan tepki gören Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın dün bir yatırımcı adayıyla prensip anlaşması sağlaması heyecan yarattı. Altınordu Spor Kulübü Derneği yönetimi, toplantı yaptığı sırada yatırımcı ile anlaşmaya varıldığını medyadan öğrendi.

Altınordu Başkanı Özkan'ın camia ile halen iletişime geçmediği ifade edildi. Söz konusu yatırımcının ismi sır gibi saklanırken, A takımın kime emanet edileceği merak konusu oldu. Takımın lige katılması için Seyit Mehmet Özkan'ın imzasıyla kulüpten Türkiye Futbol Federasyonu'na katılım formu gönderilmesi gerekiyor. Ligde fikstür çekimi pazartesi günü yapılacak. Altınordu'nun da fikstürde yer alması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı