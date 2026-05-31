Altınordu'da süre doluyor

2'nci Lig temsilcisi Altınordu'da A takımın yarışmacı haklarını devretmek isteyen başkan Seyit Mehmet Özkan'ın yatırımcı adaylarına verdiği süre yarın dolacak. Geçen sezon bitime 1 hafta kala kümede kalmayı garantileyerek derin bir nefes alan İzmir temsilcisinde başkan Özkan, sezon biter bitmez yine yatırımcılarla masaya oturdu.

Kulübe talip olan isimlere 1 Haziran'a kadar süre veren Seyit Mehmet Özkan'ın anlaşma sağlanamazsa yoluna devam etmesi bekleniyor. Geçen yıl yaptığı açıklamada kulübü güvenilir bir Türk ya da güçlü bir yabancı yatırımcıya devretmeyi hedeflediğini ancak bunu başaramadığını kaydeden başkan Özkan, yeni sezon öncesi devri gerçekleştirip sadece altyapı ile ilgilenmek istiyor.

