Altınordu'da Şok Ayrılıklar ve Bilet İndirimi

2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasında yarın Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde saat 17.00'de Erbaaspor'la karşılaşacak Altınordu şok bir kararla 9 gurbetçi futbolcusu ile yollarını ayırma kararı aldı. İzmir temsilcisinde Ali Barak, Ali Çırak, Alparslan Baran, Bahattin Karahan, Emre Sabri Aydınel, Hüseyin Bulut, Keni Var Uzun, Selahattin Çankırlı ve Yusuf Şahin Örnek kadrodan çıkarıldı. Bu isimlerden kendilerine kulüp bulmaları istendi. Kırmızı-lacivertlilerde yaşanan son ayrılıklarla beraber kadrodaki oyuncu sayısı 17'ye düştü.

Geçen sezon çapraz bağ ameliyatı olan Furkan Yöntem'den uzun süre faydalanamayacak Altınordu, iki yedek kalecisi dışında 14 futbolcuyla mücadele verecek. İzmir temsilcisi müsabakalarda kaleci değiştirmezse 3 değişiklik yapabilecek. Kulübü devretme kararı almasına rağmen yatırımcı bulamayan Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın takıma transfer yapmayacağı öğrenildi. Uğur Çetinkaya dışında tamamı altyapısından yetişen gençlerle mücadele edecek Altınordu'nun bu sezon kümede kalma savaşı vermesi bekleniyor.

BİLETLERDE BÜYÜK İNDİRİM

Altınordu'da 9 gurbetçi futbolcunun kadrodan çıkarılmasıyla geçen sezon Play-Off oynayan kadrodan toplam 20 futbolcu yuvadan uçmuş oldu. İzmir ekibinde daha önce Emir Can Gencel, Koray Dağ, Alper Tursun ve Mete Yıldız, Eren Tokat, Kaan Baysal, Yakal Taylan, Sami Satılmış, Serhat Öztaşdelen, Arda Yılmaz, Mustafa Duru ile yollar ayrılmıştı. Kiralıktan dönen Tahsin Çakmak ve Kerem Türkmen'le birlikte kulüpten ayrılan oyuncu sayısı 22'ye ulaştı. Öte yandan geçen sezon iç saha maç biletlerini 250 TL'den satışa çıkaran Başkan Özkan, yarın oynanacak Erbaaspor karşılaşmasının biletlerinin 1 TL'den satılmasına karar verdi. Misafir seyirciler de yine 1 TL'ye maça girebilecek.