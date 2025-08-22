Altınordu'da Şok Ayrılıklar ve Bilet İndirimi

Altınordu'da Şok Ayrılıklar ve Bilet İndirimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, 9 gurbetçi futbolcusuyla yollarını ayırdı. Takımda yaşanan büyük oyuncu kaybının ardından bilet fiyatları da 1 TL'ye düşürüldü.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasında yarın Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde saat 17.00'de Erbaaspor'la karşılaşacak Altınordu şok bir kararla 9 gurbetçi futbolcusu ile yollarını ayırma kararı aldı. İzmir temsilcisinde Ali Barak, Ali Çırak, Alparslan Baran, Bahattin Karahan, Emre Sabri Aydınel, Hüseyin Bulut, Keni Var Uzun, Selahattin Çankırlı ve Yusuf Şahin Örnek kadrodan çıkarıldı. Bu isimlerden kendilerine kulüp bulmaları istendi. Kırmızı-lacivertlilerde yaşanan son ayrılıklarla beraber kadrodaki oyuncu sayısı 17'ye düştü.

Geçen sezon çapraz bağ ameliyatı olan Furkan Yöntem'den uzun süre faydalanamayacak Altınordu, iki yedek kalecisi dışında 14 futbolcuyla mücadele verecek. İzmir temsilcisi müsabakalarda kaleci değiştirmezse 3 değişiklik yapabilecek. Kulübü devretme kararı almasına rağmen yatırımcı bulamayan Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın takıma transfer yapmayacağı öğrenildi. Uğur Çetinkaya dışında tamamı altyapısından yetişen gençlerle mücadele edecek Altınordu'nun bu sezon kümede kalma savaşı vermesi bekleniyor.

BİLETLERDE BÜYÜK İNDİRİM

Altınordu'da 9 gurbetçi futbolcunun kadrodan çıkarılmasıyla geçen sezon Play-Off oynayan kadrodan toplam 20 futbolcu yuvadan uçmuş oldu. İzmir ekibinde daha önce Emir Can Gencel, Koray Dağ, Alper Tursun ve Mete Yıldız, Eren Tokat, Kaan Baysal, Yakal Taylan, Sami Satılmış, Serhat Öztaşdelen, Arda Yılmaz, Mustafa Duru ile yollar ayrılmıştı. Kiralıktan dönen Tahsin Çakmak ve Kerem Türkmen'le birlikte kulüpten ayrılan oyuncu sayısı 22'ye ulaştı. Öte yandan geçen sezon iç saha maç biletlerini 250 TL'den satışa çıkaran Başkan Özkan, yarın oynanacak Erbaaspor karşılaşmasının biletlerinin 1 TL'den satılmasına karar verdi. Misafir seyirciler de yine 1 TL'ye maça girebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti

İsrail mezalimi yüzünden Ortadoğu'da bir ilk gerçekleşti
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi

10 ilde kapsamlı seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak

Bir büyükşehirde durum vahim! Su kesintisi artık 3 günde bir olacak
Haraç suçlamasıyla gündeme gelen Ufuk Bayraktar'dan flaş savunma

Haraç iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu serbest kalır kalmaz konuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıcak hava yürüyüşü engelledi, Hülya Avşar evdeki doğal halini paylaştı

Sıcaktan bunalan Hülya Avşar, doğal halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.