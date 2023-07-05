Altınordu'da Murat Korkmaz yeni görevine getirildi
Spor Haberleri
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da Ticari İşler Direktörü Murat Korkmaz, yeni sezon öncesi sportif direktörlük görevine getirildi. Korkmaz, A takımla daha fazla ilgileneceğini belirtti.
Yeni görevinde A takımla daha fazla ilgilenecek olan Korkmaz, "Altınordu ailesinde Başkanımız Seyit Mehmet Özkan önderliğinde pek çok organizasyonda birlikte önemli işler yaptık. A Takım Sportif Direktörü olarak bana verilen bu görevi layığıyla yerine getireceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Hep beraber bu kutsal armayı layık olduğu yerlere taşıyacağız" dedi.BALÇOVA FUTBOL OKULU AÇILDI Altınordu İnciraltı Çağlar ve Cengiz Futbol Sahaları'nda Altınordu Balçova Futbol Okulu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Altınordu camiasını temsilen Süleyman Er, Teknik Direktör Atilla Küçüktaka, Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler, Altınordu Futbol Okulları İdari Direktörü Köksal Ferizcan ve Yeşilyurt Merkez Futbol Okulu Direktörü Kural Altıntaş da katıldı.
Tesiste, büyük ve küçük olmak üzere 2 futbol sahasının yanı sıra, 2 soyunma odası, antrenör odası, kum saha, atletik beceri parkuru ve görsel eğitim salonu bulunuyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor