Altınordu'da Murat Korkmaz yeni görevine getirildi

Yeni görevinde A takımla daha fazla ilgilenecek olan Korkmaz, "Altınordu ailesinde Başkanımız Seyit Mehmet Özkan önderliğinde pek çok organizasyonda birlikte önemli işler yaptık. A Takım Sportif Direktörü olarak bana verilen bu görevi layığıyla yerine getireceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Hep beraber bu kutsal armayı layık olduğu yerlere taşıyacağız" dedi.

Tesiste, büyük ve küçük olmak üzere 2 futbol sahasının yanı sıra, 2 soyunma odası, antrenör odası, kum saha, atletik beceri parkuru ve görsel eğitim salonu bulunuyor.