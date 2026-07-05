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Altınordu'da gözler Özkan'da

Altınordu'da gözler Özkan'da
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2'nci Lig'e katılmama kararı alan Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan'a tepki büyüyor. Geri adım atması halinde İzmir temsilcisinin lige devam edebileceği belirtilirken, TFF'nin 102 yıllık kulübe esneklik sağlayabileceği iddia edildi.

2'nci Lig'e katılmama kararı alan Altınordu'da gözler başkan Seyit Mehmet Özkan'a çevrildi. Kırmızı-lacivertli camianın önde gelen isimleri başkan Özkan'ın lige katılmama kararına tepki gösterirken, Özkan'ın geri adım atması halinde İzmir temsilcisinin mücadelesine devam edebileceği ifade edildi. Altınordu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) lige katılım formu gönderilmezken, son tarih geçmesine rağmen TFF'nin bu konuda 102 yıllık kulübe esneklik sağlayabileceği iddia edildi. Altınordu Spor Kulübü Derneği ile Seyit Mehmet Özkan'ın ilerleyen günlerde bir araya gelip karar alması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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