Altınordu'yu devralma şartları belli oldu

İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu'da devir görüşmeleri sürerken, Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın yatırımcılarla yaptığı temaslarda öne sürdüğü vazgeçilmez şartların süreci yavaşlattığı öğrenildi.

Altınordu'da yeni sezon öncesi kulübün geleceğine yönelik kritik gelişmeler yaşanıyor. Kırmızı-lacivertli ekipte devir görüşmeleri devam ederken, Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın kulübün yarışmacı haklarını devretme konusunda kararlı olduğu öğrenildi. A Takım yapılanmasından çekilmek isteyen Özkan'ın, yeni sezonda kulübün yönetimini ve yarışmacı haklarını devredebilmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Başkan Özkan payları bırakmıyor

Türkiye'de altyapıya verdiği önemle tanınan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın, devir görüşmelerinde yatırımcılara sunduğu bazı şartların süreci zorlaştırdığı iddia edildi. Özkan'ın, Altınordu'dan transfer olan futbolcuların sonraki satışlarından doğacak pay gelirlerinin kendisinde kalmasını istediği, A Takım'ın yarışmacı haklarını devralacak yatırımcıların ise bu gelirlerden faydalanamayacağı öne sürüldü.

Ayrıca Özkan'ın, şehir merkezi ve farklı illerdeki tesislerde Altınordu çatısı altında altyapı çalışmalarını sürdürmek istediği, bu faaliyetlerin yeni yatırımcıyla bağlantısının olmamasını talep ettiği belirtildi. Söz konusu şartların görüşmelerin ilerlemesini olumsuz etkilediği ifade edildi.

Altınordu'nun yeri değişmeyecek

Altınordu'nun devir süreciyle ilgili görüşmeler sürerken, kulübün geleceğine dair kırmızı çizgiler de netleşti. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın, muhtemel devir sonrası kulübün ismi, renkleri ve armasının değişmemesini ve Altınordu'nun İzmir dışına taşınmamasını şart koştuğu öğrenildi.

Özkan'ın ayrıca A Takım'ın yarışmacı haklarını devralacak yatırımcının, Torbalı'daki tesisleri belirli bir ücret karşılığında kullanabileceğini ilettiği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı