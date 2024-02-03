Altınordu, Bursaspor karşısında çıkış arayacak

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde deplasmanda Ankara Demirspor'a 3-2 yenilerek galibiyet özlemi 4 haftaya yükselen ve averajla düşme hattının 1 basamak üstünde yer alan Altınordu yarın evinde son sıradaki Bursaspor karşısında çıkış arayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 24'üncü hafta mücadelesini Safa Yılmaz yönetecek. Müsabakanın bilet fiyatı 150 TL olarak belirlendi.

Ligde kümede kalma mücadelesi veren iki takımdan İzmir temsilcisi 17 puanla 15'inci sırada yer alırken, 3 puan silme cezası alan ve 12 puanı bulunan Bursaspor 19'uncu basamakta bulunuyor. Sezonun ilk yarısında Bursa'da oynanan maç 1-1 berabere bitmişti. Kırmızı-lacivertlilerde takım bulamayınca hafta içinde yeniden kadroya dahil edilen gurbetçi santrfor Keni Var'ın oynaması beklenmiyor.

ALTYAPIDAN 6 OYUNCU PROFESYONEL OLDU

Altınordu altyapıda forma giyen 6 futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapılan imza töreninde U19 takımından Fırat Başkaya, Muharrem Cizgili, Burak Gültekin, Arif Asaf Gültekin ve Muhammed Kerem Türkmen ile U17 takımından Arda Yılmaz kontrat imzaladı. Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Çok mutluyum ve gururluyum. Hepinizi önce A takımımızda sonra A Milli Takım'da sonrasında Avrupa'nın 5 büyük liginde görmek istiyorum. Bu yolda başarılı olmak için çok çalışmalısınız" dedi.