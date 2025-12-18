Haberler

Altınordu'da ilk zafer sevinci

2'nci Lig Beyaz Grup'ta galibiyet yüzü göremeyen Altınordu, İzmir derbisinde Bucaspor 1928'i 2-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Bu sonuç, düşme hattındaki rakibiyle arasındaki puan farkını da açmış oldu.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 15 maçında galibiyet yüzü göremeyen Altınordu, İzmir derbisinde Bucaspor 1928'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek 3 puanla tanıştı. İlk yarısını 1-0 geride kapattığı randevuda ikinci devrede stoper Birhan'ın 56'ncı dakikadaki kafa golüyle eşitliği sağlayıp, 63'üncü dakikada orta saha oyuncusu Ege'nin golüyle 2-1 üstünlük kuran kırmızı-lacivertliler, kalan dakikalarda skoru korumaya başararak altın değerinde bir galibiyet elde etti. Bu sezon ilk kez kazanan Altınordu, puanını 8'e çıkararak son sıradan kurtuldu.

Düşme hattındaki rakibi Bucaspor'u 9 puanda tutarak 6 puan değerinde bir zafere imza atan Altınordu, kendisi gibi 8 puanı bulunan Kepez Spor'u averajla altına alarak 18'inci sıraya yükseldi. İzmir temsilcisinde teknik direktör Ender Traş, 6'ncı maçında takımına 3 puan kazandırdı. Gurbetçi stoper Birhan, Türkiye kariyerindeki ilk golünü kaydederken, Ege bu sezon 2'nci kez rakip fileleri sarstı. Ligde pazar günü evinde Kepez Spor'la çok kritik bir 90 dakikaya çıkacak Altınordu, bir galibiyet daha alarak kümede kalma umudunu korumak istiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
