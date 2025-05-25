Altınordu, Batman Petrolspor'la Rövanş Maçına Çıkıyor

Altınordu, Batman Petrolspor'la Rövanş Maçına Çıkıyor
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off 3'üncü Tur rovanşında Altınordu, Batman Petrolspor ile karşılaşacak. İlk maçta yediği golle mağlup olan Altınordu, 2 gol farkıyla kazanması halinde Play-Off Finali'ne yükselecek.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off 3'üncü Tur ilk maçında evinde 90+7'nci dakikada yediği golle Batman Petrolspor'a 1-0 mağlup olan Altınordu yarın rakibiyle deplasmanda rövanş mücadelesine çıkacak. Batman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak randevuda Ali Şansalan düdük çalacak. İzmir temsilcisi rakibini 2 gol farkıyla yenmesi halinde adını Play-Off Finali'ne yazdıracak.

Kırmızı-lacivertli ekibin 90 dakikayı 1 gol farkıyla kazanması halinde uzatmalar oynanacak. Uzatmalarda da sonuç değişmezse turu geçen ekip seri penaltı vuruşları sonucu belirlenecek. Altınordu, Batman temsilcisini elerse Elazığspor-Van Spor FK eşleşmesinden gelecek takımla finalde rakip olacak. İlk maçı Van Spor 4-1 kazandı. Altınordu'da sakatlığı bulunan Alper forma giyemeyecek.

ÜÇ MAÇTA ÜSTÜNLÜK KURAMADI

Altınordu bu sezon Batman Petrolspor'la oynadığı 3 karşılaşmada da rakibine üstünlük kuramadı. Normal sezonda deplasmanda oynanan maçı Batman Petrolspor 2-1 kazanırken, İzmir'deki müsabaka 0-0 eşitlikle sona erdi. Play-Off 3'üncü Tur'da Altınordu rakibine evinde tek golle boyun eğdi. Kırmızı-lacivertliler rövanşı kazanırsa Batman Petrolspor'a bu sezon iç sahadaki ilk yenilgisini tattıracak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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