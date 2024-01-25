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Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı ziyaret etti

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a nezaket ziyaretinde bulundu. İki başkan, Türk futbolunun sorunları ve genç futbolcuların gelişimi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbul'da bir dizi temasta bulunan Başkanımız Özkan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ile bir araya gelerek Türk futbolunun sorunları ve genç futbolcuların gelişimi konusunda neler yapabileceği hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'a Beşiktaş forması hediye ederken Başkanımız Özkan da özel Artemis-Altınordu heykelciğini Sayın Arat'a takdim etti" ifadelerine yer verildi.

Özkan, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u da ziyaret etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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