Haberler

Altınordu Antrenman Tesislerini Değiştirdi

Altınordu Antrenman Tesislerini Değiştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, antrenmanlarını Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde sürdürmeye başladı. Futbol Federasyonu'na satış gündemi sonrası Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ne veda eden takım, U17 Milli Takımı'na davet edilen stoper Bilal Demirağ'ın forma giyemeyeceğini açıkladı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu, antrenman tesislerini değiştirdi. İlk etapta akademi takımları için inşa edilen Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde 2023-24 sezonundan bu yana hem antrenman yapıp hem resmi maçlarını oynayan kırmızı-lacivertliler, bu tesisin Futbol Federasyonu'na satış gündemi sonrası yeniden Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'ne döndü. A takımın bir süredir çalışmalarını Selçuk'ta sürdürdüğü öğrenildi.

Son olarak Altınordu Futbol Okulu Turnuvası da yine İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleşti. Toplam 7 sahanın bulunduğu İsmet Orhunbilge Tesisleri'ni sezon başında kiralayan 3'üncü Lig temsilcisi Söke 1970'in de tesisi kullanmaya devam ettiği bildirildi. Öte yandan pazar günü deplasmanda Karaman FK ile karşılaşacak Altınordu'da U17 Milli Takımı'na davet edilen stoper Bilal Demirağ forma giyemeyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Babacan'dan ekonominin başına geçeceği iddiasına yanıt: Böyle bir niyetimiz ve hedefimiz yok

Ekonomi yönetiminin başına mı geçiyor? Babacan'dan açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Türkiye'de yıllar sonra 2 vaka görüldü! Tedavisi yok, komaya götürüyor

Türkiye'de yıllar sonra 2. vaka! Tedavisi yok, komaya götürüyor
Bahçeli'yi ziyaret eden Feti Yıldız'dan manidar cuma mesajı

Bahçeli'yi ziyaret eden MHP'nin ağır topundan manidar cuma mesajı
Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyon liraya el konuldu, 10 kişi gözaltında

Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyona el konuldu, 10 kişi gözaltında
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Futbol tarihine geçecek rakam! Galatasaray Osimhen'in bonservisini belirledi

Futbol tarihine geçecek rakam! İşte Osimhen'in bonservis bedeli
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu

Türkiye'de 600 istasyonu var! Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.