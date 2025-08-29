Altınordu, Altyapısından İki Oyuncuyu Kadrosuna Kattı
2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Altınordu, dış transferde altyapısından yetişen Birhan Elibol, İzlem Anıl Balakkız ve Fırat Başkaya'yı kadrosuna kattı. Takım, İskenderunspor ile zorlu bir maç için hazırlanıyor.
2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da dış transferde altyapısından yetişen iki oyuncuyu kadrosuna kattı. İlk olarak Avustralya doğumlu 22 yaşındaki gurbetçi stoper Birhan Elibol ile 3 yıllık sözleşme imzalayan İzmir temsilcisi, şimdi de eski orta saha oyuncusu İzlem Anıl Balakkız ve eski sağ beki Fırat Başkaya'yı 1'er yıllığına yuvaya döndürdü.
Kırmızı-lacivertlilerde 2016'da profesyonel olduktan sonra farklı kulüplere kiralanıp A takımda şans bulamadan kulüpten ayrılan 26 yaşındaki Anıl, geçen sezon 3'üncü Lig'de Fatsa Belediyespor formasıyla 28 maça çıktı. Altınordu'da 2024'te profesyonel olup A takımda oynamadan geçen sezon başında Fenerbahçe altyapısına transfer olan 19 yaşındaki Fırat ise sarı-lacivertli formayla U19 Elit Ligi'nde 28 müsabakada görev yaptı.
RAKİP İSKENDERUNSPOR
Ligde geçen hafta evinde Erbaaspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu yarın 2'nci hafta mücadelesinde İskenderunspor'a konuk olacak. Kırıkhan İlçe Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak maçı Doğu Yılmız yönetecek. İzmir ekibi zorlu deplasmanda 3 puanla dönerek ilk galibiyetini almayı hedefliyor. İskenderunspor ilk maçında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile 0-0 berabere kaldı.