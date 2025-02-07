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Altınordu, Almanya'dan Forvet Selahattin Çankırlı'yı Transfer Etti

Altınordu, Almanya'dan Forvet Selahattin Çankırlı'yı Transfer Etti
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Altınordu, Fortuna Dusseldorf'dan 18 yaşındaki forvet Selahattin Çankırlı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sportif Direktör Murat Korkmaz, oyuncuyu uzun süredir izlediklerini ve geleceğe yatırım yaptıklarını belirtti. Çankırlı, Altınordu'da olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek kulübü daha iyi yerlere taşımak için çalışacağını söyledi.

Altınordu, Alman takımı Fortuna Dusseldorf'dan 18 yaşındaki forvet oyuncusu Selahattin Çankırlı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, devre arası transfer çalışmaları kapsamında takviyelerine devam ediyor. İzmir ekibi, Fortuna Dusseldorf'dan 18 yaşındaki forvet oyuncusu Selahattin Çankırlı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Altınordu Sportif Direktörü Murat Korkmaz, oyuncuyu uzun süredir izlediklerini ve geleceğe yatırım yaptıkları için de mutlu olduklarını ifade etti.

Altınordu'nun yeni transferi Selahattin Çankırlı da kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada kırmızı-lacivertli kulüpte olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bana bu şansı veren herkese teşekkür ediyorum. Altınordu'yu layık olduğu yere taşımak için çok çalışacağım. Böylesine muhteşem bir tesise sahip bu kulüp daha fazlasını hak ediyor" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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