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Altınordu, Almanya'dan Emre Aydınel'i transfer etti

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TFF 2. Lig takımlarından Altınordu, Almanya'nın Wiedenbrück takımında forma giyen Emre Aydınel ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Aydınel, Altınordu'nun üst lige çıkması için elinden geleni yapacaklarını söyledi.

TFF 2. Lig'de bu sezon iddialı kadro kurma çalışmalarına hız veren Altınordu, Alman ekiplerinden Wiedenbrück takımında forma giyen Emre Aydınel ile üç yılık sözleşme imzaladı.

Hafta başında Olcay Şahan'ı takımın başına getiren İzmir ekibi, sonrasında gurbetçi oyuncu Hüseyin Bulut'u transfer ettiğini açıklamıştı. Kırmızı-lacivertli takım, yine bir başka gurbetçi oyuncu Emre Aydınel ile resmi sözleşme imzaladığını duyurdu. 24 yaşındaki oyuncu, 2019 Avrupa U19 Şampiyonası'nda U19 Milli Takımı ile 5 maça çıkıp 1 gol katkısı sağladı.

Emre Aydınel: " Altınordu'nun üst lige çıkması için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Altınordu'nun kendisi için çok iyi bir fırsat olduğunu dile getiren Emre Aydınel, "Tesislerimizi gezdim. Muhteşem bir yer. Avrupa'nın bir çok kulübünde böyle tesisler ve imkanlar görmedim. Başkanımız Seyit Mehmet Özkan ve yöneticilerimize bana böyle bir fırsat verdikleri için teşekkür ederim. Altınordu'nun bir üst lige çıkması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yeni sezon hepimize hayır olsun" dedi.

Murat Korkmaz: "Transferlerimiz devam edecek"

İmza töreninde açıklamalarda bulunan A Takım Sportif Direktörü Murat Korkmaz da "Emre Aydınel, 6 sezon Borussia Dortmund alt yapısında oynadı. O dönemde de oldukça başarılı bir grafik çizip 97 gol atmıştı. Daha önce açıklamış olduğumuz Hüseyin Bulut ile Borussia Dortmund takımında 4 yıl beraber oynadılar. Yine bir başka transferimiz Bahattin Karahan ile SC Wiedenbrück'de 2 sezon beraber oynadılar. Transfer ettiğimiz oyuncuların birbirlerini tanıması tabiki önemli. Onların uyum sürecini azaltmış oluyoruz. Kendi Öz Kaynak Sistemi oyuncularımızla da uyum sürecini kısa sürede atlatıp iyi bir takım olacağız" diye konuştu.

Korkmaz, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve önümüzdeki günlerde de anlaştıkları oyuncuları açıklamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Arda Yılmaz'a turnuvanın en iyi kalecisi ödülü

Öte yandan Altınordu U16/15 Takımı oyuncularından kaleci Arda Yılmaz, Rusya'da gerçekleştirilen Kazachenok Turnuvası'nda En İyi Kaleci Ödülü aldı. Liglerin sona ermesinin ardından Altınordu'nun gençleri, St. Petersburg'da Rusya ekibi Zenit, Kazakistan ekibi Kairat Almaty, Sırbistan ekibi Kızılyıldız, İran ekibi Sepahan ve Belarus U16 Milli Takımları ile turnuvada karşılaştı. 3 gün süren turnuvaların bitiminde Altınordu U16/15 Takımı oyuncusu, Turnuvanın En İyi Kalecisi ödülüne layık görüldü.

Diğer yandan Altınordu'nun U16/15 Takımı oyuncularından Arda Yılmaz ve Mustafa Serhan Kök, U16 Milli Takımının İsviçre ile oynayacağı özel maçların kadrosuna davet edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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