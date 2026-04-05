Altınordu'dan müthiş seri

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu, üst üste 3'üncü galibiyetini alarak ligde önemli bir çıkış yakaladı. Topladığı 13 puanla düşme hattının 5 puan üzerine çıkan İzmir temsilcisi, son 4 maçında kalesini gole kapattı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 1-0 mağlup ederek teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde üst üste 3'üncü galibiyetini alan Altınordu, son 5 maçında; 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak müthiş bir çıkış yakaladı. Bu periyotta topladığı 13 puanla 15 puandan 28 puana ulaşan İzmir temsilcisi, 31 hafta sonra kurtulduğu düşme hattının 5 puan üzerine çıktı. Kırmızı-lacivertliler son 4 müsabakada kalesini gole kapattı. Altınordu bu karşılaşmalarda Şanlıurfaspor'la (D) 0-0 berabere kalırken; Kastamonuspor, Muğlaspor (D) ve Ankaraspor'u 1-0'lık skorlarla devirdi.

KURTULUŞUNU İLAN ETMEYE YAKIN

Bu sezon ilk kez 3'te 3 yapan Altınordu, zorlu Ankaraspor randevusunun ardından galibiyeti önce seyircisiyle, sonra soyunma odasında doyasıya kutladı. Bitime 4 maç kala kurtuluşunu ilan etmeye yaklaşan kırmızı-lacivertlilerde attığı kafa golüyle takımına 3 puanı getiren tecrübeli stoper Eren Tokat, bu sezonki ilk golünü kaydetti. Deneyimli savunmacı geçen sezon Altay derbisinde gol atma başarısı göstermişti. Ligde çarşamba günü bir basamak altında düşme potasında yer alan 23 puanlı Beykoz Anadoluspor'a konuk olacak İzmir ekibinde stoper Sadi ise cezalı durumuna düştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
