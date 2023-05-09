Altınordu 3 maçtır kazanamıyor

Altınordu, Spor Toto 1. Lig'de son 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyete hasret kaldı. İzmir temsilcisi, haftayı düşme hattının bir basamak üstü olan 15. sırada tamamladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Teknik Direktör Hasan Özer'in takımın başına gelmesiyle birlikte çıkışa geçse de son 3 haftada alınan sonuçlarla birlikte işler istenildiği gibi gitmemeye başladı. Kırmızı-lacivertliler, bu süreçte Manisa FK ve Bandırmaspor ile berabere kalırken, Bodrumspor'a da kaybetti. Düşme hattındaki rakibi Gençlerbirliği'nin çıkışa geçtiği bu süreçte Altınordu, 15. sıraya kadar geriledi.

Altınordu, son iki haftada Erzurumspor FK ve Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. - İZMİR