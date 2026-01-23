Haberler

Altınordu, Erzincan deplasmanında

Altınordu, Erzincan deplasmanında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattındaki Altınordu, 22 puanlı 12'nci sıradaki 24Erzincanspor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde sakat oyuncuların durumu belirsizliğini koruyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik 1 yenilgi alarak 13 puana ulaşan düşme hattındaki Altınordu yarın 22'nci hafta mücadelesinde 22 puanlı 12'nci basamaktaki 24Erzincanspor'un konuğu olacak. Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakada Lütfullah Aslan düdük çalacak. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan santrfor Keni Var, kaleciler Umut ve Efe Kaan'ın durumları maç saatinde netlik kazanacak. Gökhan Süzen ise sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak. Altınordu Teknik Direktörü Ender Traş, "Zorlu hava şartları ve rakibin durumu düşünüldüğünde güzel bir maç bizi bekliyor. Hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Biz her maçta puan ve puanlara talibiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım

Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Tedavi değil işkence! Ayaklarından tavana asıp çekiç ve kazıkla...

Tedavi diye yaptığına bakın! Ayaklarından asıp çekiç ve kazıkla...
Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası

Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım

Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Yasemin Minguzzi 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde: İstinaf kararı vicdansızlık

Acılı anne 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

Çocukların çığlıklarına gitti! Eve giren çoban dehşetle karşılaştı