Altınordu, 24Erzincanspor'a 1-0 Mağlup Oldu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 maçından 1 puan çıkaran Altınordu, 3'üncü hafta mücadelesinde evinde karşı karşıya geldiği 24Erzincanspor'a 1-0 mağlup oldu. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Konuk takım 76'ncı dakikada Oltan Karakullukçu'nun golüyle öne geçti: 0-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 24Erzincanspor sahadan 1-0'lık zaferle ayrılarak ilk galibiyetini elde etti. Bu sonuçla Altınordu 1 puanla düşme hattında kalırken, Erzincan temsilcisi 5 puana ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor