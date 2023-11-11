Altındağ Belediyesi Spor Merkezlerini Okullara Açıyor

Ankara'nın Altındağ Belediyesi, ilçedeki spor merkezlerini haftanın 4 gününü okulların kullanımına açacak. Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Altındağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü arasında imzalanan protokol sayesinde, geleceğin yıldız sporcuları Altındağ'da yetişecek.

Ankara'nın Altındağ Belediyesi, ilçedeki spor merkezlerini haftanın 4 gününü okulların kullanımına açacak.

Şampiyonların adresi Altındağ Belediyesi, sporun ve sporcunun destekçisi olmaya devam ediyor. Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Altındağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü arasında imzalanan protokol sayesinde, geleceğin yıldız sporcuları Altındağ'da yetişecek. Proje sayesinde birçok farklı branşta sporcu taraması yapılarak, gençler Türk sporuna kazandırılacak.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, yaptığı konuşmada, projenin amacına ilişkin, "Altındağ İlçesinde olimpik kültürün oluşturulması, yetenekli öğrencilerin gelişim süreçlerinin takip edilip, başarılı sporcular yetişmesini sağlayarak manevi değerlerini benimseyen düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılmış, fiziksel ve zihinsel kapasiteleri geliştirilmiş, spor kültürü oluşturulmuş ve spor aracılığıyla kötü alışkanlıklardan arındırılmış, sosyal hayata katılımları arttırılmış, insan haklarına saygılı ve topluma karşı sorumluluk duyan güçlü bir gençliğin yetiştirilmesi" diye konuştu. - ANKARA