Altın Küre Yarışı'nı bitiren Hintli denizci Abhilash Tomy hayat hikayesiyle dikkat çekiyor

Dünyanın en zorlu deniz yolculuğu olan Altın Küre Yarışı'nda ikinci olan Hintli denizci Abhilash Tomy, geçirdiği büyük kaza sonrası talihsizliklerin peşini bırakmadı. Ancak kaza geçirdiği noktayı geçtikten sonra büyük bir yük kalktığını ifade eden Tomy, yarışı bitirerek ilham verdi. Yarışta otomatik pilot ve teknolojik araçlar kullanılmıyor.

Dünyanın en zorlu deniz yolculuğu olarak bilinen Altın Küre Yarışı'nı (Golden Globe Race) Güney Afrikalı yelkenci Kirsten Neuschafer'in ardından Hintli denizci Abhilash Tomy ikinci olarak bitirmeyi başardı. Emekli deniz kuvvetleri komutanı Hintli kaptan Tomy, sadece yarıştaki başarısıyla değil hayat hikayesiyle de dikkat çekiyor. 2018 yılındaki Altın Küre Yarışı'ndaki ilk denemesinde Hint Okyanusu'nun güneyinde şiddetli fırtınaya yakalanan ve sırt kemiği kırılarak ağır bir şekilde yaralanan Tomy, okyanus ortasında 3,5 gün kurtarılmayı bekledi. Uluslararası kurtarma operasyonu ile hayatta kalmayı başaran ve kaza sonrası sayısız ameliyat ve rehabilitasyon gören başarılı denizci, korkusunun üstüne gitti ve ikinci denemesinde Bayanat isimli teknesiyle dünyanın çevresini 236 gün 16 saatte geçmeyi başardı.

Altın Küre Yarışı'na hazırlanma hedefiyle gönüllü olarak askerlikten emekli olan deniz keşif pilotu ve yelkenci Abhilash Tomy (43) Altın Küre Yarışı'nı bitiren ilk Hintli ve Asyalı oldu. Geçirdiği büyük kaza sonrası talihsizliklerin peşini bırakmadığı Hintli denizci, 2022 Altın Küre Yarışı'ndan iki hafta önce de büyük bir kaza geçirerek bir gemiyle çarpıştı. Teknesinin pruvasına ciddi zarar veren kaza sonrası 2018 yılındaki kötü anılarıyla mücadele eden Tomy, 'her şeyin olduğu nokta'yı geçtikten sonra zihninden büyük bir yük kalktı.

1988 yılından önce tasarlanan teknelerle ve 5 okyanusu hiçbir teknolojik gereç ve otomatik pilot kullanmadan dünyanın çevresinin dolaşıldığı Golden Globe Race 2022'de 12 yarışmacı farklı bölgelerde mücadeleden çekilirken, Avusturyalı denizci Michael Guggenberger de 251 gün 15 saat 23 dakikada rotasını tamamlayarak üçüncü oldu. Sporcular, 4 Eylül 2022'de Fransa'nın batısında Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Les Sables- d'Olonne kasabasından yarışmaya başlayıp dünyanın çevresini dolaşarak yine aynı noktada yarışmayı bitirdi.