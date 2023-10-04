Altekma, yeni sezona güçlü kadro ile hazırlanıyor

İzmir temsilcisi Altekma, Erkekler 1. Ligi'nde zirve yarışı için dış transferde 7 oyuncuyu kadrosuna kattı. Başantrenör Ömer Tok, oyuncuların uyum sorununu aşarak güzel bir çalışma ortamı yakaladıklarını belirtti.

İZMİR,

VOLEYBOL Efeler Ligi'ndeki 3 yılın ardından yeni sezonda Erkekler 1'nci Ligi'nde zirve yarışı vermeye hazırlanan İzmir temsilcisi Altekma, dış transferde 7 oyuncuyu kadrosuna kattı. İzmir ekibi Batuhan Aydın, Özgür Karababa, Hilmi Şahin, Aykut Gedik, Arda Kara, Hasan Pınarlar ve son olarak Fatih Uslu'yu transfer etti. Altekma iç transferde Hüseyin Şahin, Emir Pınar, Kerem Yaman, Ulaş Dokumacı ve Dünya Kandemir'i takımda tutarak altyapıdan Eren Ülker'i A takım kadrosuna dahil etti.

Yenilenen kadrolarıyla sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Başantrenör Ömer Tok, "Genç, kendine başarıyı hedef seçmiş, idealist oyunculardan kurulu ekibimizle güzel bir çalışma ortamı yakaladık. Oyuncularım kısa sürede uyum sorununu aşıp kolej havasında bir takım haline geldi. Yoğun antrenman temposundan sonra hazırlık maçlarıyla çalışmalarımızı sürdürüp sezona eksiksiz girmek istiyoruz" dedi.

Altekma, 14 Ekim'de başlayacak ligde ilk hafta İzmir ekibi Saint Joseph ile karşılaşacak.