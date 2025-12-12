Altekma ligde Spor Toto önünde

TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği CEV Challenge Kupası'nda hafta içinde Hollanda'da Sliedrecht Sport'u 3-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakalayan Altekma yarın Efeler Ligi'nde Başkent deplasmanında Spor Toto'nun konuğu olacak. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak 10'uncu hafta mücadelesi saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Maçı Koray Yılmazgil, Erkan Yıldırım hakem ikilisi yönetecek. Ligde son 3 maçını kaybeden Altekma 9 müsabakada 4 galibiyetle 10'uncu sırada, geçen hafta deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 yenen Spor Toto ise 5 galibiyetle 6'ncı basamakta yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor