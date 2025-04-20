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Altekma, Play-Off'ta Alanya Belediyespor'a Yenildi

Altekma, Play-Off'ta Alanya Belediyespor'a Yenildi
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Efeler Ligi Play-Off 5-6 etabı üçüncü maçında Altekma, İzmir'de Alanya Belediyespor'a 3-1 yenilerek seriyi 2-1 geride tamamladı. Bu sonuçla 6. sırada sezonu kapatan İzmir ekibi, gelecek yıl Challenge Cup'ta mücadele etme hakkı kazandı.

İZMİR,

SALON: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

HAKEMLER: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer

ALTEKMA: Maksim Buculjevic, Miguel David Gutierrez, Emir Pınar, Dmitrii Bahov, Bertuğ Öndeş, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Özgür Karababa, Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Dünya Kandemir)

ALANYA BELEDİYESPOR: Ahmetcan Büyükgöz, Georgi Seganov, Halit Kurtuluş, Emin Gök, Robert Aciobanitei, Bardia Saadat (Ahmet Karataş, Burak Çevik, Onur Günaydı, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlan)

SETLER: 25-20, 20-25, 20-25, 22-25

SÜRE: 175 dakika

Efeler Ligi Play-Off 5-6 etabı üçüncü maçında Altekma, İzmir'de konuk ettiği Alanya Belediyespor'a 3-1 yenildi ve seriyi 2-1 geride tamamlayarak sezonu 6. sırada tamamladı. İzmir ekibi bu sonuçla gelecek yıl ülkemizi Challenge Cup'ta temsil etme hakkını elde etti. Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 25-20, 20-25, 20-25 ve 22-25 sonuçlandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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