Altekma kaptanı ile yola devam ediyor - Haberler

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Altekma kaptanı ile yola devam ediyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Altekma kaptanı ile yola devam ediyor

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, iç transferde kaptan Mehmet Özbek ile yeniden anlaştı.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, iç transferde kaptan Mehmet Özbek ile yeniden anlaştı. Son 2 sezonda mavi-beyazlı formayı terleten tecrübeli 37 yaşındaki tecrübeli libero, yuvada kaldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Parke salondaki istikrarlı çizgisini takım arkadaşlarıyla kurduğu iyi ilişkileriyle birleştiren Mehmet Özbek, bir sezon daha Altekma'nın başarısı için ter dökecek" ifadelerine yer verildi.

1.84 boyundaki voleybolcu Polis Gücü, Maliye Gençlik, İller Bankası, Milli Piyango, TED Kolejliler, Fenerbahçe, Galatasaray ve Arhavi formalarını giydi.


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Demirören Haber Ajansı / Spor

Mehmet Özbek, Efeler Ligi, Sigorta, Spor, Haberler

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