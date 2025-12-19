Altekma deplasmanda terliyor
EFELER Ligi'nde hafta içinde evinde Cizre Belediyespor'u 3-0 yenerek 4 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Altekma yarın deplasmanda İstanbul Gençlik ile karşı karşıya gelecek. Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak 12'nci hafta mücadelesini Caner Çildir, Dicle Özdaş hakem ikilisi yönetecek.
Ligde 11 maçta 5 galibiyet alan İzmir temsilcisi 9'uncu sırada, 8 galibiyeti bulunan İstanbul ekibi ise 3'üncü basamakta yer alıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor