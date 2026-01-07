Sliedrecht Sport: 3-0

CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi Sliedrecht Sport'u 3-1 mağlup eden Altekma, bugün evinde oynadığı rövanş mücadelesini 3-0 kazanarak bir üst tura yükseldi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-15, 25-21 ve 25-21'lik skorlarla sona erdi: 3-0. Altekma'da Erhan Hamarat 13, Cafer Kirkit 12 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Bu sonuçla İzmir temsilcisinin 8'li Finaller Turu'ndaki rakibi Portekiz kulübü Benfica oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor