Sliedrecht Sport: 3-0

Altekma, CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu'ndaki rövanş maçında Hollanda'nın Sliedrecht Sport takımını 3-0 mağlup ederek 8'li Finaller Turu'na yükseldi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'ndaki maçta Erhan Hamarat ve Cafer Kirkit'in etkili performansları galibiyette belirleyici oldu.

CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi Sliedrecht Sport'u 3-1 mağlup eden Altekma, bugün evinde oynadığı rövanş mücadelesini 3-0 kazanarak bir üst tura yükseldi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-15, 25-21 ve 25-21'lik skorlarla sona erdi: 3-0. Altekma'da Erhan Hamarat 13, Cafer Kirkit 12 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Bu sonuçla İzmir temsilcisinin 8'li Finaller Turu'ndaki rakibi Portekiz kulübü Benfica oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
