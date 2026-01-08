Altekma CEV Challenge Kupası'nda tur atladı

CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında deplasmanda 3-1 yendiği Hollanda ekibi Sliedrecht Sport'u evinde çıktığı rövanş mücadelesinde 3-0 mağlup ederek tur atlayan Altekma, 8'li Finaller Turu'nda Portekiz temsilcisi Benfica ile eşleşmenin heyecanını yaşıyor. Benfica ilk randevuda deplasmanda 3-1 yenildiği Romanya ekibi C.S. Arcada Galata'yi evinde 3-1 dize getirdikten hemen sonra oynanan altın seti 15-13 kazanarak İzmir temsilcisinin rakibi oldu.

Tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasında mücadele eden Altekma'nın Başkanı Melih Sebastien Durmuş, Hollanda takımı Sliedrecht Sport'u eledikleri için çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Bu galibiyet bizim için mihenk taşıdır. Eski hocalarımızı da maça davet ettik, kulüpte emeği geçen herkesi ağırladık. Kırmadılar geldiler, hep beraber bir aileydik. Taraftarımız da destek verdi. Bir sonraki maçımızda muhtemelen 20 Ocak gibi Benfica ile oynayacağız. Son 16'ya kaldık. Bundan sonra birkaç maç daha kazandığımız takdirde önce çeyrek final, daha sonra yarı final ve finali ülkemizde oynatma imkanı yakalayacağız" dedi.