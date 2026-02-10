Haberler

Altekma, Romanya'da çeyrek final sınavında

Türkiye'yi CEV Challenge Kupası'nda temsil eden Altekma, çeyrek final ilk maçında Romanya temsilcisi SCM Zalau ile karşılaşacak. İzmir ekibi, bir önceki turda Benfica'yı altın setle geçerek bu aşamaya geldi. Elde edilecek avantajla yarı finale yükselmek istiyor.

CEV Challenge Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Altekma, çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Romanya temsilcisi SCM Zalau ile karşı karşıya gelecek. Gheorghe Tadici Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Bir önceki turda Portekiz ekibi Benfica'yı altın setle eleyen İzmir temsilcisi, çeyrek finalde 18 Şubat Çarşamba günü evinde çıkacağı rövanş mücadelesi öncesi Romanya'dan avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Altekma, yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

