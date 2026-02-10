Altekma, Romanya'da çeyrek final sınavında

CEV Challenge Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Altekma, çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Romanya temsilcisi SCM Zalau ile karşı karşıya gelecek. Gheorghe Tadici Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Bir önceki turda Portekiz ekibi Benfica'yı altın setle eleyen İzmir temsilcisi, çeyrek finalde 18 Şubat Çarşamba günü evinde çıkacağı rövanş mücadelesi öncesi Romanya'dan avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Altekma, yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor