Altekma'dan genç takviye
EFELER Ligi takımı Altekma, Gebze Belediyespor'dan pasör çaprazı Berk Dilmenler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncuya yeni sezonda başarılar dilendi.
EFELER Ligi takımlarından Altekma, dış transferde Gebze Belediyespor'dan pasör çaprazı Berk Dilmenler (21) ile anlaştı. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Berk Dilmenler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda mavi-beyaz formamızla mücadele edecek olan Berk Dilmenler'e Altekma ailesine hoş geldin diyor, birlikte sağlık, başarı ve nice zaferlerle dolu bir yolculuk diliyoruz" denildi. Voleybola Bursa Büyükşehir Belediyespor'da başlayan genç oyuncu; İBB Spor Kulübü, Bigadiç Belediyespor ve Halbank formalarını da terletti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı