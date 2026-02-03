Haberler

Altekma kupa sınavında

Altekma kupa sınavında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EFELER Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren Altekma, CEV Challenge Kupası çeyrek finalinde Ziraat Bankkart ile karşılaşacak. Maç, yarın saat 16.30'da TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

EFELER Ligi'nde ilk 8'de yer alıp, CEV Challenge Kupası'nda çeyrek finale kalarak başarılı bir sezon geçiren Altekma yarın 2026 Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Ziraat Bankkart'ın konuğu olacak. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda saat 16.30'da başlayacak müsabaka TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final etabında karşılaşmadan galip ayrılan takımlar adlarını dörtlü finale yazdıracak.

Altekma turu geçerse yarı finalde Alanya Bld-İstanbul Gençlik Spor eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. İzmir temsilcisi, ligde zirvede yer alan Başkent ekibini yenerek kupada finallere katılmayı hedefliyor. Altekma geçen sezon ligi 5'inci sırada bitirmesi üzerine kupaya direkt çeyrek finalden başlama hakkı kazanmıştı. Ligde Altekma, Ziraat Bankkart'a İzmir'de 3-0 mağlup olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özlem Gürzel'in 'Kimsenin evinde basılmadım' çıkışı belediye meclisini karıştırdı

"AK Parti'ye nasıl geçersin utanmaz" diyen ismi bu fotoğrafla vurdu
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi

Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek

Kaçtılar ama kurtulamadılar! Clinton çifti için hesap vakti
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Özlem Gürzel'in 'Kimsenin evinde basılmadım' çıkışı belediye meclisini karıştırdı

"AK Parti'ye nasıl geçersin utanmaz" diyen ismi bu fotoğrafla vurdu
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!