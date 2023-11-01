Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Altay, Aliağa Futbol'u 2-1 mağlup ederek 4. tura yükseldi.

Altay, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aliağa Futbol'u mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Altay, konuk ettiği Aliağa FK'yı 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Maçtan dakikalar

30. dakikada Seçim'in rakip savunma arkasına attığı topu alan Ahmet, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderemedi.

42. dakikada Murat Uluç'un sağ kanattan verdiği pası alan Caner'in kaleyi görür görmez vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

45. dakikada Yusuf'un sağ kanattan ortasında arka direkte Murat Uluç'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

66. dakikada Murat Uluç, Deniz Kadah'la yaptığı paslaşmada ceza sahasında topla buluştu ve kaleciyle baş başa kaldığı pozisyonda düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

90+3. dakikada sol kanatta topla buluşan Enes'in kaleyi görür görmez vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Hakemler: Lütfullah Aslan, Burak Gültek, Anıl Küçükkaraca

Altay: Mustafa Çalışkan, Yusuf Tekin, Tugay Gündem, İbrahim Öztürk, Kuban Altunbudak, Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam (Salih Sarıkaya dk. 79), Enes Yetkin (Murat Berkan Demir dk. 63), Caner Baycan (Onur Efe dk. 63), Murat Uluç (Mehmet Onur Yıldız dk. 86), Deniz Kadah (Eren Erdoğan dk. 79)

Yedekler: Efe Sarıkaya, Enes Öğrüce, Ali Kızılkuyu, Erdem Özcan

Teknik Direktör: Bahloul Djilali

Aliağa FK: Miraçcan Yavuz, Oktay Kancı (Sinan Akgöl dk. 79), Kadir Kurt, Ahmet Gülay (İsmail Kulet dk. 79), Bahri Yıldırım, Hakan Demir (Emirhan Karagülle dk. 70), Yasin Tosun (Berkay Görmez dk. 70), Yiğit Bayındır, Ahmet Uzun, Seçim Can Koç (Enes Bakal dk. 70), Mehmet Uysal

Yedekler: Ahmed Furkan Özdemir, Kaan Özder, Necati Özdemir

Teknik Direktör: Hakan Şapçı

Goller: Murat Uluç (dk. 45, 68) (Altay), Enes Bakal (dk. 90+3) (Aliağa FK)

Sarı kartlar: Ceyhun Gülselam, Özgür Özkaya, Mustafa Çalışkan (Altay), Mehmet Uysal (Aliağa FK) - İZMİR