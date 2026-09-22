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Altay yönetimi uzayan kayyım davasını bırakıp genel kurul istiyor

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Altay yönetimi uzayan kayyım davasını bırakıp genel kurul istiyor
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İzmir'in 114 yıllık kulübü Altay'da yönetim, kayyım davasından feragat etme kararı aldı. İkinci duruşma sonrası süreç 26 Kasım'a bırakılınca feragat dilekçesi sunulacak; hakim kabul ederse olağanüstü genel kurul sürecinin başlaması bekleniyor.

İZMİR'in 114 yıllık köklü kulübü Altay'da yapılan son 3 kongrede başkan adayı çıkmaması üzerine yönetime kayyım atanması için 3 Ağustos'ta mahkemeye başvuru yapan yönetim, bugün yapılan ikinci duruşma sonrası davadan feragat etme kararı aldı. İzmir Adliyesi 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada hakim mahkemeye sunulmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu, İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, kulüp denetim kurulu, yönetim kurulu ve kulüp tarafından önerilen kayyım heyeti hakkında bazı belgeler talep ederek, 26 Kasım'a duruşma tarihi verdi.

Siyah-beyazlılar, mahkeme sürecinin uzaması üzerine davayı geri çekme konusunda fikirbirliğine vardı. Kulübün feragat dilekçesi hazırlayıp mahkemeye sunacağı, son kararı hakimin vereceği bildirildi. Hakimin feragat dilekçesini kabul etmesi halinde Altay'ın yeniden olağanüstü genel kurul sürecine girmesi bekleniyor. Altay'da kayyım sürecini başlatan Başkan Sinan Kanlı, kongrede yeniden başkan adayı olmayı planlıyor. Sinan Kanlı duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Davadan feragat edeceğiz. Yönetim bu süreçte görevinin başında, takımı yalnız bırakmayacak. Genel kurul kararı alıp seçime gideceğiz" dedi.

AVUKAT ŞEN: KARAR ALIP, BAŞVURU YAPACAĞIZ

Altay Spor Kulübü'nün vekilliğini yapan Avukat Beyza Şen, "Davada usulen toplanması gereken bazı evraklar mevcut. Hakim bu evrakları toplamaya karar verdi. Bununla ilgili TFF'ye kulübe, kayyım atanması istenen kişilere tebligatlar yapılması gerekecek. Fakat hukukun işleyişinden kaynaklı olarak duruşma geç bir tarihe verildi. Bu sebeple spor kulübünün bu süreçte çok daha fazla zarar alacağını düşünüyoruz. Bu sebeple kulüp davadan feragat etme yönüne ilerleyecek. Bugün kesin karar alıp, başvuru yapacağız. Amacımız uzun süreci beklememek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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