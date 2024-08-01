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Altay, uluslararası bir yatırımcı grubuyla şirketleşme görüşmeleri yapacak

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TFF 2. Lig ekiplerinden Altay, Zürih merkezli uluslararası bir yatırımcı grubuyla şirketleşme görüşmeleri gerçekleştirecek. İzmir ekibi, mali açıdan zor günler geçiren ve borç batağında olan kulübe talip olan yatırımcı gruplarıyla görüşmeler yapmaya devam ediyor. Şirketleşme komisyonu ve kulüp yönetimi, yatırım fonuyla bir araya gelerek görüşmeleri sürdürecek.

Altay, Zürih merkezli uluslararası alanda faaliyet gösteren bir yatırımcı grubuyla şirketleşme görüşmeleri gerçekleştirecek.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altay'da şirketleşme kararı sonrası kulübe talip olan yatırımcı gruplarıyla görüşmeler gerçekleştirmeye devam ediyor. İlk olarak Türk-Fransız yatırımcıların olduğu bir şirketle temasa geçen İzmir ekibi, yapılan görüşmeler neticesinde olumlu sonuç alamayınca bu görüşmeyi sonlandırma kararı almıştı. Mali açıdan zor günler geçiren ve borç batağında olan Altay'a şimdi de İsviçre'den talip çıktı. Zürih merkezli olan ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bir yatırım fonunun siyah-beyazlı ekiple bağlantı kurduğu ifade edildi. Daha sonra tarafların iletişime geçmesinden sonra görüşmeler olumlu ilerleyince kulüp yönetimi ve şirketleşme komisyonunun yatırımcı grupla bir araya geleceği kaydedildi. Finans, metal emtia ticareti, ithalat-ihracat, inşaat sektörü ve yatırım danışmanlığı alanlarında faaliyet gösteren yatırım fonu ile gerçekleşecek görüşmeden sonra siyah-beyazlı kulüpten yaşanan duruma dair açıklama yapılması bekleniyor.

Öte yandan Altay'da kulüp personeli ve birçok oyuncunun buradan çıkacak sonuca göre hareket edeceği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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