Altay, uluslararası bir yatırımcı grubuyla şirketleşme görüşmeleri yapacak

Altay, Zürih merkezli uluslararası alanda faaliyet gösteren bir yatırımcı grubuyla şirketleşme görüşmeleri gerçekleştirecek.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altay'da şirketleşme kararı sonrası kulübe talip olan yatırımcı gruplarıyla görüşmeler gerçekleştirmeye devam ediyor. İlk olarak Türk-Fransız yatırımcıların olduğu bir şirketle temasa geçen İzmir ekibi, yapılan görüşmeler neticesinde olumlu sonuç alamayınca bu görüşmeyi sonlandırma kararı almıştı. Mali açıdan zor günler geçiren ve borç batağında olan Altay'a şimdi de İsviçre'den talip çıktı. Zürih merkezli olan ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bir yatırım fonunun siyah-beyazlı ekiple bağlantı kurduğu ifade edildi. Daha sonra tarafların iletişime geçmesinden sonra görüşmeler olumlu ilerleyince kulüp yönetimi ve şirketleşme komisyonunun yatırımcı grupla bir araya geleceği kaydedildi. Finans, metal emtia ticareti, ithalat-ihracat, inşaat sektörü ve yatırım danışmanlığı alanlarında faaliyet gösteren yatırım fonu ile gerçekleşecek görüşmeden sonra siyah-beyazlı kulüpten yaşanan duruma dair açıklama yapılması bekleniyor.

Öte yandan Altay'da kulüp personeli ve birçok oyuncunun buradan çıkacak sonuca göre hareket edeceği öğrenildi. - İZMİR