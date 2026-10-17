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Altay, TFF 3. Lig 2. Grup'ta sahasında Eskişehirspor'a 4-1 yenildi

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Altay, TFF 3. Lig 2. Grup'ta sahasında Eskişehirspor'a 4-1 yenildi
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Altay, TFF 3. Lig 2. Grup mücadelesinde sahasında Eskişehirspor'a 4-1 mağlup oldu. Eskişehirspor'da Beykan Şimşek penaltıdan, Atalay Yıldırım 74, 79 ve 90. dakikalarda gol atarken Altay'ın golü Oktay Özdede'den geldi.

Altay, TFF 3. Lig 2. Grup mücadelesinde sahasında Eskişehirspor'a 4-1 mağlup oldu.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Levent Buğra Vartemel, Ramazan Çiftçi, Mervan Eviz

Altay: Ulaş Hasan Özçelik, Sefa Özdemir, Salih Oktay (Barış Şentürk dk. 81), Mert Yıldırım (Nurullah Efe Kocatürk dk. 72), Anıl Serhan Öztürk, Mehmet Nur Kaymaz (Efe Pehlivan dk. 81), Osman Utkan Gülalan (Emirhan Kör dk. 64), Yunus Efe Sarıkaya, Özay Hepgüler, Ali Kızılkuyu (Enes Türkoğlu dk. 64), Oktay Özdede

Teknik Direktör: Tuna Üzümcü

Eskişehirspor: Bora Göymen, Ahmet Lütfü Kara, Ertuğrul Kurtuluş (Atalay Yıldırım dk. 64), Murat Şenel (Ozan İsmail Koç dk. 81), Arda Okumuş, Tayfun Tatlı, Beykan Şimşek, Mehmet Bağlı, Kerem Baykuş (Mert Baser dk. 64), Hasan Kaya (Emre Tangeldi dk. 86), Osman Arslantaş (Abdulkadir Öksüz dk. 81)

Teknik Direktör: Hakan Şapçı

Goller: Oktay Özdede (dk. 26) (Altay), Beykan Şimşek (dk. 68 pen.), Atalay Yıldırım (dk. 74, 79 ve 90) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Osman Utkan Gülalan, Özay Hepgüler, Sefa Özdemir, Mert Yıldırım (Altay)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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