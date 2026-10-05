Haberler

Altay Teknik Direktörü Üzümcü, ilk 11'de 6 oyuncu değiştirerek köklü revizyona gitti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altay Teknik Direktörü Üzümcü, ilk 11'de 6 oyuncu değiştirerek köklü revizyona gitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 5'inci haftayı 6 puanla 10'uncu sırada bitiren Altay'da Teknik Direktör Tuna Üzümcü, ilk maçtaki 11'e göre Alanya 1221 karşısında 6 farklı oyuncuya şans verdi. Transfer yasağıyla altyapıya yönelen Altay'da Üzümcü, ligde 24 futbolcuya süre verdi.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 5'inci haftayı 6 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Altay'da Teknik Direktör Tuna Üzümcü, sezonun ilk maçında sahaya sürdüğü ilk 11'de köklü değişime gitti. Genç teknik adam ilk haftalarda ilk 11'de yer verdiği stoperler Arif ve Ahmet'in yerine Sefa ile Yunus Efe'yi oynatmaya başladı. Sağ kanat Mert'i yedeğe çeken teknik patron Üzümcü, bu mevkide Mehmet Kaymaz'ı tercih etmeye başlarken, sakatlanarak sezonu kapatan sol kanat İbrahim'in yerine Salih'i monte etti.

Ön libero İsa'yı kızağa çekip, Osman'ı sahaya süren Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, önceki hafta kırmızı kart cezası alan Oktay'ın yerine Özay'a şans vermeye başladı. Siyah-beyazlı ekibin son olarak evinde 0-0 biten Alanya 1221 karşılaşmasında ilk haftadaki Denizli İdmanyurdu maçının ilk 11'de toplam 6 farklı oyuncu görev yaptı. Transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncularıyla mücadele eden Altay'da Tuna Üzümcü, ligde 24 futbolcuya süre verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Nereden nereye! Beyaz Saray kürsüsünü bırakıp tam zamanlı anne oldu

Dünyanın gözü önündeydi! Şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler

İsimler tek tek tespit edildi, Erdoğan talimat verdi: O paraları...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Türk futbolu fokur fokur kaynarken Hacıosmanoğlu'ndan sert çıkış: Her türlü kavgayı göze aldım

Türk futbolu fokur fokur kaynarken TFF Başkanı yine racon derdinde

Trafik yavaşlayınca hızını alamayan TIR 4 aracı önüne kattı! O anlar kamerada

Trafik yavaşlayınca olanlar oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar

Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay! Tepkiler çığ gibi
İsrail'i rezil kepaze ettiler! İkinci maçta da aynısını yaptılar

İsrail'i dün gece rezil kepaze ettiler!
Emekli maaşlarında zam hesabı netleşiyor! İlk rakam ortaya çıktı

Ocak ayını bekleyen milyonlar dikkat! Zamda ilk hesap tamam
Kırmızı ışıkta bekleyen ismin kim olduğunu fark edince hemen kayda aldı

Işıkta bekleyen ismin kim olduğunu fark edince hemen kayda aldı