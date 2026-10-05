Altay Teknik Direktörü Üzümcü, ilk 11'de 6 oyuncu değiştirerek köklü revizyona gitti

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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 5'inci haftayı 6 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Altay'da Teknik Direktör Tuna Üzümcü, sezonun ilk maçında sahaya sürdüğü ilk 11'de köklü değişime gitti. Genç teknik adam ilk haftalarda ilk 11'de yer verdiği stoperler Arif ve Ahmet'in yerine Sefa ile Yunus Efe'yi oynatmaya başladı. Sağ kanat Mert'i yedeğe çeken teknik patron Üzümcü, bu mevkide Mehmet Kaymaz'ı tercih etmeye başlarken, sakatlanarak sezonu kapatan sol kanat İbrahim'in yerine Salih'i monte etti.

Ön libero İsa'yı kızağa çekip, Osman'ı sahaya süren Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, önceki hafta kırmızı kart cezası alan Oktay'ın yerine Özay'a şans vermeye başladı. Siyah-beyazlı ekibin son olarak evinde 0-0 biten Alanya 1221 karşılaşmasında ilk haftadaki Denizli İdmanyurdu maçının ilk 11'de toplam 6 farklı oyuncu görev yaptı. Transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncularıyla mücadele eden Altay'da Tuna Üzümcü, ligde 24 futbolcuya süre verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı