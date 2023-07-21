Altay Teknik Direktörü Üzümcü: 'Daha iyi mücadele edip, daha iyi futbol oynayan ve daha fazla genç oyuncu kazanmış bir Altay izletmek istiyoruz'

Altay'ın teknik direktörü Tuna Üzümcü, takımın performansından memnun olduğunu belirterek, daha iyi bir sezon geçirmek için çalıştıklarını söyledi. Üzümcü, ikinci etap kampında daha fazla hazırlık maçı yapacaklarını ve eksiklerini gidermek istediklerini ifade etti.

Yeni sezon hazırlıklarına 4 Temmuz'da İzmir'de başlayıp, 10-20 Temmuz tarihleri arasında Afyon'da ilk etap kampını gerçekleştiren Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü, siyah-beyazlı takımın performansından memnun olduğunu dile getirdi. Afyon'da 3 hazırlık maçı oynadıklarını, takımın güç depoladığını belirten teknik direktör Üzümcü, "Keyifli bir kamp dönemi oldu. Takım olma adına önemli bir süreçti bizim için. İkinci etapta daha fazla hazırlık maçı yapıp, sezona hazır bir şekilde başlamak istiyoruz. Eksiklerimizi gördük. Geçen seneki başarının üzerine çıkmak için çalışıyoruz. Daha iyi mücadele edip, daha iyi futbol oynayan ve daha fazla genç oyuncu kazanmış bir Altay izletmek istiyoruz" dedi.

Katar Yıldızlar Ligi ekibi Al-Markhiya ile oynadıkları iki hazırlık maçını 2-0 ve 1-0'lık skorlarla kazandıklarını, Kocaelispor'la oynadıkları özel karşılaşmada 2-1 öndeyken 60'ıncı dakikada gençleri oyuna aldıktan sonra maçı 3-2 kaybettiklerini dile getiren teknik patron Üzümcü, "Hazırlık maçlarında aldığımız skorların önemi yok. Tecrübeli oyuncularımız çok iyi durumdalar. Gençlerimiz de gün geçtikçe gelişmeye devam ediyorlar. Pazartesi günü yine Afyon'da ikinci etap kampına başlayacağız. Bu kez 5-6 hazırlık maçı oynamayı planlıyoruz" diye konuştu.Altay, 11 Ağustos'ta başlayacak Trendyol 1'inci Lig'deki ilk maçında deplasmanda Şanlıurfaspor'la karşılaşacak.