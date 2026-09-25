Altay taraftarı, İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla Buca derbisinde stada alınmayacak

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay'da kayyım davasından feragat etme kararı alan başkan Sinan Kanlı, güzel bir yönetim kurulu kurmaya çalıştıklarını söyledi. Sanal medyada katıldığı bir yayında kongre kararı alacaklarını dile getiren Sinan Kanlı, "Her, 'Bırakacağız' dediğimizde aday çıkmadı. Aday çıkmazsa mecbur yapacağız. Her zaman hazırız. Güzel bir yönetim kurulu kurmaya çalışıyoruz. Biz de öğrendik bu işi. Gönül bağı kurduk. Bu camiaya girdik bir kere. Geçen sene acil bir ödeme için eşimin arabasını satıp paraya çevirdim. Birçok büyüğümüz yüzümüze bakmadı. Kulüpten 1 kuruş alacağım yok, bağış makbuzu yaptım. Paraya da reklama da ihtiyacım yok. Altay'a böyle yöneticiler lazım" dedi.

Kulüp personelinin 7-8 ay maaş alacağı bulunduğunu belirten Sinan Kanlı, "Ciddi bir süre ancak üye aidatlarının ödenmediği bir dönemde bütçemiz belli. FIFA dosyalarına, avukat masraflarına ya da personele ödeme yapmamız gerekiyor. Parayı personele versek -6 puan daha yiyecektik ve kulüp şu an ortada olmayacaktı. O zaman personele de tesise de ihtiyaç olmazdı. Camiada söylendiği gibi amatörde kaldırımda desteklediğimiz bir takım olacaktı" diye konuştu. Takımın sezona başlamasında TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Yiğit Aslanata'nın büyük payı olduğunu kaydeden Sinan Kanlı, genç futbolcuların ve teknik ekibin büyük bir özveriyle mücadele ettiğini anlattı. Kanlı, 20 milyon euro borç nedeniyle transfer yasağını kısa vadede kaldırmanın mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

BUCA DERBİSİNE DEPLASMAN YASAĞI

Ligde pazar günü deplasmandaki İzmir derbisinde Bucaspor 1928 ile karşılaşacak Altay'ın taraftarlarına yasak geldi. İl Spor Güvenlik Kurulu, iki takım taraftarları arasındaki gerginliği göz önüne alarak Altay taraftarının stada alınmamasına karar verdi. Son olarak Altay'ın ilk hafta evinde Denizli İdmanyurdu ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma sonrası iki takım taraftarları İZBAN Alsancak İstasyonu'nda karşı karşıya gelerek olay çıkarmıştı. Taraftarların sanal medyadaki atışmaları da bu kararın alınmasında önemli rol oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı