Altay Spor Kulübü Zorlu Günler Geçiriyor

İzmir'in köklü kulübü Altay, Süper Lig'den düşmesinin ardından yaşadığı sorunlarla boğuşmaya devam ediyor. Borcu 1 milyar TL'ye yaklaşan kulüp, eski yabancı oyuncularıyla anlaşamazsa puan silme cezasıyla karşılaşabilir.

İZMİR'in köklü kulüplerinden Altay'ın yüzü Süper Lig'den düştüğü 2021-22 sezonundan bu yana gülmedi. Siyah-beyazlı kulüp, o sezon 18 yıl aradan sonra yer aldığı Süper Lig'deki ilk yılında küme düşmekten kurtulamadı. Altay'a aynı sezon devre arasında FIFA tarafından gelen transfer yasağı yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen kaldırılamadı. İzmir ekibi, Süper Lig'den sonra 1'inci Lig ve 2'nci Lig'de küme düşerek 3'üncü Lig'e 8 yıl sonra döndü. Toplam borcu 1 milyar TL'ye dayanan ve kadrosunun büyük bölümü altyapıdan yetişen gençlerden oluşan Altay'ın sıkıntıları bu sezon da devam ediyor.

Bulunduğumuz kasım ayı içerisinde yaklaşık 2 milyon Euro alacağı bulunan 4 eski yabancı oyuncusuyla anlaşamazsa 18 puanı silinecek ve küme düşme cezası alacak Altay, son olarak bahis soruşturmasından darbe aldı. İzmir temsilcisinde Caner, Onur Efe, İsa, Ali, Ulaş, Oktay, Ozan ve Murat Uluç'un bahis oynadıkları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi yönetimin keyfini iyice kaçırdı. Müzesinde iki Türkiye Kupası bulunan, eski adı Fuar Şehirleri Kupası olan ve aynı zamanda UEFA Kupası'na katılan ilk Türk takımı olan İzmir temsilcisi tarihinin en zorlu döneminde Bölgesel Amatör Lig'e düşmeme mücadelesi veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
