Haberler

Altay deplasmanda Ayvalıkgücü önünde

Altay deplasmanda Ayvalıkgücü önünde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altay Spor Kulübü, kuruluşunun 112. yılını, efsane futbolcusu Ayfer Elmastaşoğlu'nun vefatı nedeniyle sade bir programla anacak. Bugün Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk bırakma töreni gerçekleştirilecek ve diğer etkinliklerle anma yapılacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta evinde Uşakspor'a 1-0 yenilerek 4 maçlık galibiyet serisi sona eren ve ikinci devreye yenilgiyle başlayan Altay yarın deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'la karşılaşacak. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak randevuda Ramazan Haymana düdük çalacak. Grupta 18 puanla 10'uncu sırada yer alan Altay, 31 puanı bulunan 5'inci basamaktaki Ayvalık temsilcisini yenerek dış sahada 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar sezonun ilk yarısında evinde rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı sol bek Özgür Özkaya forma giyemeyecek.

ALTAY 112 YAŞINDA

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay Spor Kulübü, kuruluşunun 112'nci yıldönümünü bugün sade bir programla kutlama kararı aldı. 16 Ocak 1914'te kurulan siyah-beyazlı kulübün efsane futbolcularından Ayfer Elmastaşoğlu'nun salı günü vefat etmesi nedeniyle kutlamalarda vefa duygusunun ön plana çıkacağı bildirildi. Altay'dan yapılan açıklamada, "Efsane kaptanımız Ayfer Elmastaşoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsüyle, Büyük Altay'ımızın 112'nci kuruluş yıl dönümünü bu yıl sade ve vefa duygusu ön planda tutulan bir programla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Siyah-beyazlılar bugün Cumhuriyet Meydanı'nda törenle Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılarak başlayacak kutlamalar kapsamında ikindi namazının ardından Alsancak Hocazade Camisi'ndi hayatını kaybeden Altaylılar için Mevlid-i Şerif okutacak ve lokma döktürülecek. Taraftarlar saat 19.14'te Alsancak'ta kortej yürüyüşü yapacak. Gündoğdu Meydanı'nda 20.30'da meşale ve havai fişeklerle sessiz bir kutlama yapılacak. Yapılan açıklamada, "Bu organizasyon bir kutlamadan öte; vefa, minnet ve Büyük Altay'a olan bağlılığımızın ifadesidir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra yeni gelişme
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu

Survivor'dan elenen Dilan'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı

İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı
Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia

Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia