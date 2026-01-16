Altay deplasmanda Ayvalıkgücü önünde
Altay Spor Kulübü, kuruluşunun 112. yılını, efsane futbolcusu Ayfer Elmastaşoğlu'nun vefatı nedeniyle sade bir programla anacak. Bugün Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk bırakma töreni gerçekleştirilecek ve diğer etkinliklerle anma yapılacak.
ALTAY 112 YAŞINDA
İzmir'in köklü kulüplerinden Altay Spor Kulübü, kuruluşunun 112'nci yıldönümünü bugün sade bir programla kutlama kararı aldı. 16 Ocak 1914'te kurulan siyah-beyazlı kulübün efsane futbolcularından Ayfer Elmastaşoğlu'nun salı günü vefat etmesi nedeniyle kutlamalarda vefa duygusunun ön plana çıkacağı bildirildi. Altay'dan yapılan açıklamada, "Efsane kaptanımız Ayfer Elmastaşoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsüyle, Büyük Altay'ımızın 112'nci kuruluş yıl dönümünü bu yıl sade ve vefa duygusu ön planda tutulan bir programla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Siyah-beyazlılar bugün Cumhuriyet Meydanı'nda törenle Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılarak başlayacak kutlamalar kapsamında ikindi namazının ardından Alsancak Hocazade Camisi'ndi hayatını kaybeden Altaylılar için Mevlid-i Şerif okutacak ve lokma döktürülecek. Taraftarlar saat 19.14'te Alsancak'ta kortej yürüyüşü yapacak. Gündoğdu Meydanı'nda 20.30'da meşale ve havai fişeklerle sessiz bir kutlama yapılacak. Yapılan açıklamada, "Bu organizasyon bir kutlamadan öte; vefa, minnet ve Büyük Altay'a olan bağlılığımızın ifadesidir" denildi.