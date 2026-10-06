Altay, pazar günü Uşakspor deplasmanında ilk kez İzmir dışına çıkacak

Altay, pazar günü Uşakspor deplasmanında ilk kez İzmir dışına çıkacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 2'nci Grup 6'ncı hafta mücadelesinde pazar günü deplasmanda Uşakspor'la karşılaşacak Altay, ilk kez İzmir dışında bir müsabakaya çıkacak. Ligde 6 puanla 10'uncu sırada yer alan Altay, 5 puanlı 12'nci Uşakspor'a kendi sahasında ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 6'ncı hafta mücadelesinde pazar günü deplasmanda Uşakspor'la karşılaşacak Altay, ilk kez İzmir dışında bir müsabakaya çıkacak. İlk 5 haftada Denizli İdmanyurdu, Karşıyaka (D), Gemlik Sümerbey ve Alanya 1221 karşılaşmalarını Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayan siyah-beyazlılar, bu stadyum dışında sadece İzmir derbisinde Yeni Buca Stadı'nda Bucaspor 1928'e konuk oldu. Altay, bu haftaki Uşakspor sınavı için ilk defa şehir dışına yolculuk yapacak.
Ligde 6 puanla 10'uncu sırada yer alan İzmir temsilcisi; 5 puanı bulunan 12'nci basamaktaki Uşak ekibine seyircisi önündeki ilk yenilgiyi tattırmayı hedefliyor. Uşakspor kendi sahasında oynadığı 2 müsabakada Eskişehirspor'la 2-2 berabere kalıp, 1922 Akşehir'i 3-0 mağlup etti. Uşak deplasmanının ardından Eskişehirspor ve Balıkesirspor'la (D) karşılaşacak Altay, zorlu periyottan puan ve puanlar çıkararak üst sıralara yükselmek istiyor.