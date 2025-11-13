Haberler

Altay, Mossoro ile Anlaşamazsa Puan Silme Cezasıyla Karşı Karşıya

Altay, Mossoro ile Anlaşamazsa Puan Silme Cezasıyla Karşı Karşıya
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Altay, eski oyuncusu Mossoro ile ödeme konusunda anlaşamazsa puan silme cezası alabilir. Kulüp, oyuncunun ödemesiyle ilgili sorunlar yaşıyor. Ayrıca, bahis soruşturmasında futbolcularının kendi maçları için bahis oynamadığı belirtildi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altay, kulüpten alacağı bulunan eski Brezilyalı oyuncusu Mossoro ile ödeme şartlarında yarına kadar anlaşamazsa puan silme cezasıyla karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların, 2020-21 sezonunun devre arasında 37 yaşındayken Göztepe'den transfer ettiği Mossoro, Altay formasıyla 1'inci Lig'de 16 maçta görev yapıp Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Sezon sonunda sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrılan Mossoro'nun Altay'dan 472 bin Euro alacağı bulunduğu öğrenildi.

Ödeme takvimi konusunda Mossoro ile anlaşma sağlanmazsa Altay'ın ilerleyen süreçte -6 puan silme cezası alacağı bildirildi. Yönetimin ayrıca ay sonunda eski yabancı futbolculardan Gnanduillet, aralık ayında ise Amorim'in FIFA'da kesinleşen dava dosyalarını çözmesi gerekecek. Bu dosyalar çözülmezse Altay'a puan silme ve küme düşürülme cezalarının verilmesi gündeme gelecek. Kulüp Başkanı Sinan Kanlı, görevde olduğu süreçte daha önce Alhassan'ın kulübü ve Cocalic ile ödemeler konusunda anlaşma sağlamıştı.

'KENDİ MAÇLARINA BAHİS OYNAMADILAR'

Altay yönetimi bahis soruşturmasında ismi geçen 8 futbolcunun, kendi maçları için bahis oynamadığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, "2025-26 sezonu içerisinde yapılmış hiçbir bahis işlemi kaydı bulunmamaktadır. Tarafımıza gönderilen kayıtlarda yine hiçbir futbolcumuzun herhangi bir kendi oynadığı müsabakaya ya da kadroda olduğu müsabakaya dair bahis kaydı bulunmamaktadır. Dolayısıyla hiçbir futbolcumuzun müsabaka sonucuna etki etmeye yönelik hiçbir eylemi bulunmamaktadır. Futbolcularımızın savunmalarını içeren evraklar Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
2026 yılında dünyayı ne bekliyor? The Economist'in kehanetleri şaşırttı

Dünyayı ne bekliyor? The Economist'in 2026 yılı kehanetleri şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürek burkan görüntülerin ardından Metin Keçeci konuştu

Karton toplarken görüntülenen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
Yürek burkan görüntülerin ardından Metin Keçeci konuştu

Karton toplarken görüntülenen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi

Canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
Benzine zam geliyor! İşte il il yeni fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Yine zam göründü
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Şampiyon olan futbolculara tam 250.000 dolar verdi

Çantadan çıkanı görünce donup kaldılar
Bahçelievler'de otoparkta yaşanan ilginç kaza kamerada

9 araca çarpıp, 5 metreden uçtu
Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattı

Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.