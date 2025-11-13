Altay, Mossoro ile Anlaşamazsa Puan Silme Cezasıyla Karşı Karşıya

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altay, kulüpten alacağı bulunan eski Brezilyalı oyuncusu Mossoro ile ödeme şartlarında yarına kadar anlaşamazsa puan silme cezasıyla karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların, 2020-21 sezonunun devre arasında 37 yaşındayken Göztepe'den transfer ettiği Mossoro, Altay formasıyla 1'inci Lig'de 16 maçta görev yapıp Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Sezon sonunda sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrılan Mossoro'nun Altay'dan 472 bin Euro alacağı bulunduğu öğrenildi.

Ödeme takvimi konusunda Mossoro ile anlaşma sağlanmazsa Altay'ın ilerleyen süreçte -6 puan silme cezası alacağı bildirildi. Yönetimin ayrıca ay sonunda eski yabancı futbolculardan Gnanduillet, aralık ayında ise Amorim'in FIFA'da kesinleşen dava dosyalarını çözmesi gerekecek. Bu dosyalar çözülmezse Altay'a puan silme ve küme düşürülme cezalarının verilmesi gündeme gelecek. Kulüp Başkanı Sinan Kanlı, görevde olduğu süreçte daha önce Alhassan'ın kulübü ve Cocalic ile ödemeler konusunda anlaşma sağlamıştı.

'KENDİ MAÇLARINA BAHİS OYNAMADILAR'

Altay yönetimi bahis soruşturmasında ismi geçen 8 futbolcunun, kendi maçları için bahis oynamadığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, "2025-26 sezonu içerisinde yapılmış hiçbir bahis işlemi kaydı bulunmamaktadır. Tarafımıza gönderilen kayıtlarda yine hiçbir futbolcumuzun herhangi bir kendi oynadığı müsabakaya ya da kadroda olduğu müsabakaya dair bahis kaydı bulunmamaktadır. Dolayısıyla hiçbir futbolcumuzun müsabaka sonucuna etki etmeye yönelik hiçbir eylemi bulunmamaktadır. Futbolcularımızın savunmalarını içeren evraklar Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderilmiştir" ifadelerine yer verdi.