Altay, Kocaelispor'a karşı hazırlık maçını kaybetti

Altay, Kocaelispor ile yaptığı hazırlık maçında 3-2 mağlup oldu. İlk yarı 1-1 sona ererken, ikinci yarıda 3 gol daha atıldı ve Kocaelispor galip geldi. Altay'ın gollerini Eren Erdoğan ve Özgür Özkaya atarken, Kocaelispor'un gollerini Beykan Şimşek, Yağız Gül ve Atabey Çiçek kaydetti. Altay, İzmir'e dönerek ikinci etap kamp programına başlayacak.

Hazırlık maçında Kocaelispor ile karşı karşıya gelen Altay, müsabakayı 3-2 kaybetti.

Yeni sezon hazırlıklarını Afyon'da sürdüren Altay, Kocaelispor'la hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar müsabakaya Eren Karataş, Sefa Özdemir, İbrahim Öztürk, Salih Sarıkaya, Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Eren Erdoğan, Tolga Ünlü, Deniz Kadah ve Murat Uluç ilk 11'i ile başladı. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 sonuçlanırken, ikinci yarıda tam 3 gol daha oldu ve müsabaka Kocaelispor'un 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Altay'ın gollerini Eren Erdoğan ve Özgür Özkaya atarken Kocaelispor'un gollerini ise Beykan Şimşek, Yağız Gül ve Atabey Çiçek kaydetti.

Altay, İzmir'e dönüyor

Yeni sezon hazırlıklarını Afyon'da gerçekleştiren Altay, bugün gerçekleştireceği yenileme antrenmanının ardından İzmir'e doğru hareket edecek. Siyah-beyazlı teknik ekip, yoğun geçen kamp döneminin ardından futbolculara üç günlük izin verecek. İzmir ekibi, oyuncuların izin dönüşünün ardından ikinci etap kamp programına başlayacak. - İZMİR