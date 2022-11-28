Altay kalecisi Ozan'ı darp eden ve tutuklanan şahsın ifadesi ortaya çıktı! Herkesin tahmin edeceği şeyleri söyledi
Spor Haberleri
Sahaya atlayıp korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özen'e saldıran Göztepe taraftarı M.N.A. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Cezaevine gönderilen M.N.A. ifadesinde, "Alkollüydüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" sözlerini kullandı.
Göztepe- Altay maçında tribünde çıkan olayın ardından sahaya girip kaleci Ozan Evrim Özenç'i korner direğiyle yaralayan M.N.A, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
Ozan Evrim Özenç'e saldıran şahıs, kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklanarak ceza evine gönderildi. Savcı, korner direğini silah olarak saydı.
Ozan Evrim Özenç'e korner direğiyle saldıran M.N.A,"Kendimi kaybettim, alkollüydüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" diye ifade verdi.
M.N.A'nın tutuklanması "Sporda şiddet" yasası üstünden görülmedi. Savcı, korner direğini silah sayarak şahsın hayati bölgeye birden kez vurmasını esas aldı.