Altay'ın vazgeçilmezi Sefa

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk yarının son 4 maçını kazanarak devre arasına 18 puanla 10'uncu sırada giren Altay'da stoper Sefa Özdemir, siyah-beyazlı takımın vazgeçilmezi olarak dikkat çekti. İlk devrede oynanan 15 maçın tümünde ilk 11'de sahaya çıkan 27 yaşındaki savunma oyuncusu, ligde bin 333 dakika ile en fazla süre alan isim oldu. Ligde 14 maçta 90'ar dakika görev yapan Sefa, son hafta deplasmanda oynanan Afyonspor maçında 73'üncü dakikada ilk kez oyundan alındı. Deneyimli defans oyuncusu, Altay'ın kupadan elendiği Bursa Yıldırımspor maçında da 90 dakika forma giydi.

Deplasmanda 2-1 kazandıkları Tire 2021 FK müsabakasında 90+6'ncı dakikada attığı golle takımını galibiyete taşıya Sefa, İzmir Çoruhlu FK'ya konuk oldukları randevuda 89'uncu dakikada Ünal Alihan'a asist yaptı. Sefa Özdemir son olarak 1-0 galip geldikleri Afyonspor deplasmanında 54'üncü dakikada attığı golle alkış topladı. Alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderen 7 oyuncu arasında yer alan tecrübeli futbolcu ödeme yapılmazsa serbest kalma hakkı kazanacak. Galatasaray altyapısından yetişip İzmir temsilcisinde 4'üncü sezonunu geçiren Sefa'nın Altay'la sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

FIFA DOSYALARI İÇİN EK SÜRE

Altay yönetimi, alacaklarını tahsil etmek için FIFA kanalıyla kulübe puan silme cezası uygulanması talebinde bulunan eski futbolculardan Leandro Kappel ve Serge Aka'dan ek süre aldı. İlk etapta iki oyuncuyla 1 Ocak'a kadar el sıkışmazsa 6'şar puandan 12 puanı silinmesi gündeme gelen Altay, Kappel ve Aka'nın temsilcileri ile temasa geçip son anlaşma tarihini 15 Ocak'a erteledi. Siyah-beyazlı yönetim, anlaşma-ödeme son tarihi 8 Ocak olan Stachowiak ve Amorim'le dirsek temasını sürdürüyor.