Altay ile Bodrum FK 1-1 berabere kaldı
Trendyol 1. Lig'in 6. hafta kapanış maçında Altay ile Bodrum FK, 1-1 berabere kaldı. Maçta Balde ve Zeki Yıldırım gol attı.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Yunus Dursun, Erkan Akbulut, Mehmet Şengül
Altay : Engin Karataş, İbrahim Öztürk, Salih Sarıkaya (Dk. 82 Murat Uluç), Sefa Özdemir, Efe Sarıkaya, Zeki Yıldırım, Arda Gezer (Dk. 63 Ali Kızılkuyu), Ceyhun Gülselam (Dk. 77 Enes Yetkin), Onur Efe (Dk. 63 Yusuf Tekin), Tolga Ünlü, Paixao
Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka, Samet Yalçın, Balde (Dk. 56 Kenan Özer), Üzeyir Ergün (Dk. 87 Süleyman Özdamar), Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 87 Osman), Celal Dumanlı (Dk. 70 Pedro), Muhammed Gönülaçar, Cenk Şen, Burak Çoban (Dk. 56 Mohammed)
Goller: Dk. 34 (Penaltıdan) Balde ( Bodrum FK), Dk. 89 Zeki Yıldırım ( Altay )
Sarı kartlar: Dk. 45+4 Paixao, Dk. 90+2 Zeki Yıldırım, Dk. 90+4 Efe Sarıkaya ( Altay ), Dk. 61 Kenan Özer, Dk. 68 Celustka, Dk. 81 Samet Yalçın, Dk. 85 Diogo Sousa, Dk. 88 Cenk Şen ( Bodrum FK)
Trendyol 1. Lig'in 6. hafta kapanış maçında Altay ile Bodrum FK, 1-1 berabere kaldı.