Altay, Genç Stoper Yunus Efe'yi Yuvaya Döndürüyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Altay, yaz döneminde kulüpten ayrılan genç stoper Yunus Efe Sarıkaya'nın yuvaya döndüğünü, forma tanıtımıyla duyurdu. Amatör lisansla oynadığı siyah-beyazlı ekipten ayrılıp Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'la 5 yıllık sözleşme imzalayan Yunus Efe'nin yeni kulübündeki lisansı Türkiye Futbol Federasyonu'na yansıtılmadı. Transfer yasağı bulunan Altay'ın iki kulüp arasında yapılacak özel sözleşme ile genç oyuncuyu kiralayacağı öğrenildi. Yönetimin mali destekçisi Sinan Kanlı'nın geçtiğimiz günlerde anlaşma sağlayamadıklarını duyurduğu Yunus Efe yuvaya dönen Emre, Onur Efe ve Ali'den sonra 4'üncü futbolcu oldu.

FORMALAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Altay'ın yeni sezon formaları kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla görücüye çıktı. Siyah-beyazlı takımın oyuncularının yer aldığı klip büyük beğeni toplarken, modellerle birlikte sergilenen formaların fotoğrafları da tam not aldı. Altay'ın çubuklu, beyaz, siyah ve mavi renklerdeki formalarına yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Bazı formaların sırt bölümlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının ve siyah-beyazlı kulübü ziyaretinde söylediği, "Altay Spor Kulübü'nde tanıdığım gençlik iftihara şayandır. Bu gençlik müvacehesinde istikbalin kuvveti ve saadeti en bariz görülmektedir" sözlerinin yer alması alkış topladı.